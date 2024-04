Innovation agricole au Sénégal et en Afrique: Heifer International lance l'AYuTe Africa Challenge 2024 Heifer International Sénégal, fervent défenseur du progrès agricole, soutient activement les porteurs de projets innovants dans le domaine de l'Agriculture. Dans cette optique, l'organisation a présenté aux acteurs de la presse la troisième édition du concours AYuTe Africa Challenge Sénégal, destiné à promouvoir l'innovation agricole.

Le bureau régional de Heifer International pour l'Afrique, a commandité l'année dernière, une étude intitulée, "L'Avenir de l'Agriculture - Une Évaluation du Rôle des Jeunes et de la Technologie". Le Directeur de Heifer International Sénégal, Daouda Ndao explique que cette étude visait à comprendre la place de l'innovation technologique dans l'agriculture, son niveau d'adoption par les petits producteurs, les obstacles rencontrés, ainsi que son impact potentiel sur le développement agricole en Afrique.



Les résultats ont révélé que l'adoption des technologies agricoles reste faible dans les pays étudiés, avec seulement 23% des jeunes engagés dans l'Agriculture, utilisant une forme quelconque de technologie agricole. Pour encourager davantage l'engagement des jeunes dans l'innovation agricole, Heifer International a lancé le concours AYuTe Africa Challenge, visant à promouvoir des solutions novatrices dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, au service des petits exploitants agricoles.



Cette année marque la troisième édition du concours au Sénégal, après le succès des éditions précédentes en 2022 et 2023, qui ont primé onze (11) projets par l'octroi de dons en espèces, d'une valeur de plus de 25 millions de francs Cfa.



Après le lancement officiel de la troisième édition à Dakar en janvier dernier, la campagne digitale et les inscriptions au concours ont débuté le 15 mars 2024. Les porteurs de projets agri-tech peuvent soumettre leurs candidatures jusqu'au 30 avril.



Le concours AYuTe Africa Challenge est désormais une initiative annuelle dans plusieurs pays d'Afrique, dont l'Éthiopie, le Kenya, le Nigéria, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et bien d'autres. En plus des concours nationaux, une compétition régionale récompense chaque année, les meilleures startups agri-tech d'Afrique, avec une subvention d'un million de dollars, soit 1,5 million de francs Cfa, pour soutenir l'innovation à travers le continent.



En 2024, les cinq (5) meilleurs projets, ayant un impact réel sur les petits producteurs, seront récompensés, soulignant ainsi l'engagement continu de Heifer International à promouvoir l'innovation et le progrès dans le secteur agricole en Afrique.



