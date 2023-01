Innovation des jeunes talents Sénégalais : DAUST fabrique ses premiers véhicules électroniques

Au Sénégal, c’est une innovation de taille. De des jeunes talents Sénégalais formés à Dakar American University of Science and Technology (DAUST) fabriquent ses premiers véhicules électroniques et développent les premières infrastructures de bornes intelligents.

A Dakar American University of Science and Technology dès la première année, les pensionnaires commencent à chercher et à trouver des solutions qui sortent de l’ordinaire.