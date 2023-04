Innovations en matière de paiement : PaySika rejoint le programme Fintech fast track de Visa

Selon un communiqué de presse, cette collaboration va accélérer le processus d'intégration de PaySika dans la sous-région. Plus

particulièrement, le programme Fintech Fast Track va permettre à PaySika de bénéficier de l'expertise de VisaNet, qui garantit des

paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, capable de traiter des dizaines de milliers de transactions par seconde.



«PaySika développe une solution financière 100% numérique. La solution permet de d'obtenir depuis son smartphone et sans se déplacer une carte bancaire Visa gratuite, de bénéficier d'interfaces fluides, intuitives et surtout sécurisées permettant à chacun de gérer son argent et de suivre ses transactions en temps réel, sans abonnement mensuel ni frais cachés. Avec PaySika, les utilisateurs peuvent désormais payer facilement les services en ligne et hors ligne sans souci et voyager avec leur carte pour payer en toute simplicité, sans coût cachés, dans n’importe quelle partie du globe », lit-on dans le communiqué.



La même source informe que le programme Fintech Fast Track de Visa permet aux jeunes entreprises innovantes comme PaySika d'accéder au réseau croissant de partenaires de Visa et aux experts qui peuvent les guider pour les aider à démarrer de la manière la plus efficace possible.



« Nous pensons que tout le monde devrait avoir accès à une gamme de services financiers en toute simplicité et mieux gérer son argent et ses paiements. C'est pourquoi nous avons voulu que nos cartes bancaires prépayées soient gratuites, avec une application simple pour tout gérer de façon autonome sans se déplacer. Nous sommes convaincus que Cela apportera une forte valeur ajoutée à nos utilisateurs et particulièrement à la nouvelle génération, pour laquelle nous constatons un très fort appétit pour ce genre de services. C’est tout l’intérêt, de ce partenariat que nous venons de signer qui nous permettra notamment de s’étendre progressivement et rapidement en Afrique Centrale (en commençant par le Cameroun) et d'autres régions

», a déclaré Roger Nengwe, cofondateur et président de PaySika.



«En rejoignant le programme Fast Track de Visa, des Fintechs passionnantes comme PaySika bénéficient d'un accès sans précédent

aux experts, à la technologie et aux ressources de Visa. Le programme Fast Track nous permet de fournir de nouvelles ressources dont les entreprises à forte croissance ont besoin pour évoluer avec efficacité », a déclaré Ismahill Diaby, directeur général Afrique de

l’Ouest et Centrale chez Visa.



Adou Faye





PaySika, la Super App financière pour les consommateurs d’Afrique francophone, annonce qu’elle rejoint le programme Fintech Fast Track de Visa.Source : https://www.lejecos.com/Innovations-en-matiere-de-...