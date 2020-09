Inondations / 07 morts, plus de 102 maisons détruites, 200 femmes enceintes menacées de... Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces dernières semaines ont laissé un torrent de désolation aux populations, fortement impactées. Un bilan macabre et des dégâts matériels importants ont été constatés.

Sur le point global des inondations, sept (07) ont été constatés , plus de cent deux (102) maisons détruites entre les régions de Dakar et Thiès.



Onze (11) régions sont touchées dont vingt cinq (25) départements et cela a impacté 16.798 personnes.



Pour les conséquences médicales, plus de deux cents (200) femmes enceintes et 640 enfants de moins de 05 ans sont exposés au paludisme.



