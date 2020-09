Inondations / 750 milliards FCfa du plan Orsec: Birahim Seck s'attaque aux députés

Lundi 7 Septembre 2020

Les indignations se poursuivent suites aux fortes pluies qui ont plongé le pays dans les eaux durant le week-end. Après les hommes politiques dont Idrissa Seck, président du parti Rewmi et Abdoul Mbaye de l’Act (Alliance pour la citoyenneté et du travail) qui ont attaqué le Président Macky Sall et son gouvernement, c’est au tour de la société civile de tirer sur les parlementaires. Le coordonnateur du Forum civil Biram Seck déplore le mutisme des députés face cette situation.



" Une Assemblée nationale à la hauteur de ses responsabilités de représentation du peuple, devrait immédiatement convoquer les ministres en charge de la lutte contre les inondations. 750 milliards de francs Cfa pour récolter ces scènes de désolation ", fustige-t-il.

