Inondations : Macky Sall convoque ses ministres d'urgence Le Président Macky Sall a convoqué ce vendredi, au palais de la République, une réunion d’urgence sur le gestion des inondations.



“Cette rencontre avait pour but d’évaluer le dispositif de prévention et de gestion des inondations. Malgré les importants moyens déployés notamment à Keur Massar, des inondations ont été notées à la suite des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours. A l’occasion, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de renforcer le mécanisme” indique la présidence.



Aux victimes des inondations l’Etat va apporter son soutien et sa solidarité, selon toujours la même source.



Dans la foulée de son élection à la présidence, en 2012, Macky Sall a ainsi lancé le Programme décennal de gestion des inondations (PDGI), une stratégie nationale et prioritaire mise en œuvre par différents ministères et agences d’Etat.



Neuf ans plus tard, plus de 511 milliards de francs CFA (780 millions d’euros) ont été dépensés dans ce cadre, selon le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo.





