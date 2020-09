Inondations: Macky Sall convoque une réunion d’urgence au Palais !

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa livraison du jour, "L’Observateur" informe que le Président Macky Sall a convoqué une réunion d’urgence au Palais de la République. La rencontre porte sur les inondations qui touchent Dakar, sa banlieue et l'intérieur du pays. Il s'agira, indique le journal, d'une rencontre de comptes et de perspectives. En effet, à l'issue de ce conclave, un bilan exhaustif sur la gestion des inondations sera fait.



Les ministres de l’Intérieur Aly Ngouille, de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam, des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo, de l’Habitat Abdou Karim Fofana sont entre autres concernés. Ces ministres devront se présenter à la réunion avec des éléments concrets dans le suivi et l'exécution du Programme décennal de lutte contre les inondations (2012-2022), qui aurait déjà englouti 750 milliards FCfa.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos