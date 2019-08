Inondations: Modou Ndiaye Rahma tance certains leaders politiques kaolackois. (Images)

En marge de sa tournée sur les sites inondés à Kaolack, Modou Ndiaye Rahma a profité de son face-à-face avec la presse, pour dire ses quatre vérités aux responsables politiques Kaolackois.



" Descendez sur le terrain, venez au chevet de vos militants qui sont dans une situation .

C'est très facile de rester à Dakar et déclarer sa compassion et parfois même, de se permettre d'attaquer des gens. Profiter des inondations pour des intérêts politiques, ce n'est pas être sérieux. Et c'est inhumain de vouloir exister en manipulant l'opinion à travers la presse", a déclaré Modou Ndiaye Rahma, qui a passé une demi-journée à visiter les sites inondés de la ville de Kaolack.











leral.net Kaolack