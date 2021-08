Inondations: Oumar Guèye se couvre de comparation insipide Le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’Aménagement des Territoires, invité de l’émission « Objection » de ce dimanche sur Sud Fm s’est lavé à grande eau.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Août 2021 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

Acculé depuis les fortes pluies, occasionnant d’énormes dégâts dans la capitale et dans plusieurs autres localités, Oumar Guéye cherche à se couvrir.



« Il y a des zones qui sont inondées, c’est une réalité au niveau du pays. Il y a certains départements, certaines régions, certaines communes y compris dans la région de Dakar où il y a effectivement des inondations », a énuméré Oumar Guéye.



Ainsi, le ministre fait dans la comparaison pour justifier les carences du gouvernement dans sa gestion des inondations. « Ce n’est pas quelque chose qui est propre au Sénégal. Nous avons vu ce qui s’est passé tout récemment en Allemagne avec 200 morts, en Belgique avec une quarantaine de morts, en Indonésie, en Chine… un peu partout dans le monde. Deux éléments fondamentaux pour l’homme sont en train de se transformer en difficultés, c’est le feu et l’eau », a-t-il relevé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos