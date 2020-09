Inondations : YOUSSOU NDOUR exprime sa compassion aux populations sinistrées

La pluie s’est abattue en abondance sur toute l’étendue du territoire national. Même si elle participe d’un bon hivernage souhaité par tous, la pluie de ce week-end a causé beaucoup de dégâts, surtout à Dakar et sa banlieue.



Des routes ont été coupées, des bâtiments se sont affaissés, des véhicules ont été endommagés, des accidents ont été causés, des morts ont été déplorés et plusieurs familles sont contraintes de vivre dans l’eau si elles ne dorment pas à la belle étoile.



A toutes ces populations sinistrées, le Groupe Futurs Médias, par la voix de son Président du Conseil d’administration (Pca), Youssou Ndour, tient à exprimer sa compassion et son soutien dans cette épreuve qu’elles sont en train de vivre.





Il souhaite qu’avec le déclenchement du plan Orsec par le chef de l’Etat, Macky Sall, des solutions durables vont vite être trouvées.