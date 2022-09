Inondations à Saint-Louis : Le DG du CROUS vole au secours des populations et leurs apporte son soutien Pape Ibrahima Faye, responsable politique APR dans la capitale du Nord et par ailleurs, Directeur général du CROUS, n'a pas lésiné sur les moyens pour soutenir, aider mais surtout soulager les populations saint-louisiennes.

En tournée sociale dans plusieurs quartiers inondés suite aux fortes pluies enregistrées, le Dg du CROUS a encore tapé fort.

Il a mis à la disposition de ces localités, et notamment Médina Courses fortement impactée, un important lot de motopompes assorti de dizaines de litres de carburant.



A cela s'ajoutent des bottes, des gants, des masques et autres pour aider ces valeureux "soldats" dans l'exercice de leurs fonctions, afin de permettre aux victimes d'être dans de meilleures conditions.



D'autres quartiers ont aussi bénéficié des largesses du dg Pape Ibrahima Faye pour l'évacuation des eaux pluviales pour une ouf de soulagement en ces périodes de fortes pluies.



Adama Sall (Saint-Louis)

