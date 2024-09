Inondations à Touba : Le Gouvernement au chevet des populations sinistrées

Les inondations récentes qui ont touché la ville de Touba ont suscité une réaction rapide des autorités, avec Maïmouna Dieye, ministre de la Famille et des Solidarités, à la tête d'une forte mobilisation pour venir en aide aux sinistrés.



Consciente de l'ampleur des dégâts, la ministre a orchestré une réponse logistique d’envergure. Parmi les mesures mises en place, dix camions hydrocureurs ont été déployés pour évacuer les eaux stagnantes et assainir les zones touchées. En complément, un total de cinquante électropompes a été mis à disposition, dont trente ont déjà été distribuées, ainsi qu'une motopompe de 1000 m³, pour garantir un drainage efficace des zones sinistrées.



D'aprés LeSoleil-Digital qui donne l'information, pour assurer le bien-être des personnes affectées, des centaines de lits pivots et de matelas sont prévus pour offrir un abri temporaire. Quinze tentes de cent places chacune seront également installées, permettant d'accueillir les familles qui ont perdu leurs foyers. Un budget de cinquante millions de FCFA a été alloué pour l’achat de carburant, garantissant ainsi le fonctionnement des machines d’assistance nécessaires.



La ministre a également pris des mesures pour répondre aux besoins sanitaires. Cinq mille moustiquaires imprégnées seront distribuées pour prévenir les maladies transmises par les insectes, et des lots de produits détergents seront fournis pour maintenir un minimum d’hygiène dans les espaces de vie temporaires.



En plus de ces efforts, le contenu des camions d’assistance comprend des nattes, des bassines avec bouilloire, des éventails, des packs d’eau et des produits alimentaires, montrant l'engagement des autorités à répondre de manière holistique aux besoins des sinistrés.



Maïmouna Dieye a exprimé sa solidarité envers les victimes et a encouragé la communauté à faire preuve de résilience face à cette épreuve. Elle a souligné que le soutien de l'État et des organisations humanitaires continuerait d’être renforcé pour aider la population à se relever. La mobilisation actuelle témoigne d'une détermination collective à restaurer l'espoir et à reconstruire les vies touchées par cette catastrophe.



Les efforts conjoints des autorités locales et des acteurs humanitaires sont essentiels pour surmonter cette crise et redonner confiance aux habitants de Touba, assurant ainsi un retour à la normalité dans les plus brefs délais, selon toujours LeSoleil-Digital.