Inondations à Touba: Les sapeurs-pompiers de Thiès et de Diourbel en renfort, le ministre Cheikh Tidiane Dieye au chevet des sinistrés

Mardi 17 Septembre 2024

Les sapeurs-pompiers des régions de Thiès et Diourbel ont été déployés à Touba pour assister la population après de violentes pluies diluviennes, ayant déversé plus de 140 mm d'eau en l’espace de 24 heures et causé la mort de deux personnes. Les dégâts sont visibles partout, même à proximité de la Grande Mosquée. En outre, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane DIEYE , est arrivé à Touba pour évaluer la situation et coordonner les efforts de réponse aux inondations, informe LeSoleil-Digital.



Il est à noter que les abris provisoires de l’initiative "Touba Ça Kanam" étaient en construction avant le sinistre d'aujourd'hui. Leur déploiement a cependant pris une dimension encore plus urgente en réponse à la crise actuelle.

Mory TOURE, ingénieur en météorologie, a souligné que ces inondations ne sont pas un fait isolé, mais reflètent les effets du changement climatique, qui amplifie les phénomènes météorologiques extrêmes. Il a également noté que chaque année, Touba grandit, mais les infrastructures ne suivent pas cette évolution. L'assainissement est insuffisant, et la ville, bien que située dans le département de Mbacké, le plus peuplé du Sénégal, ne dispose pas de stations météorologiques. Selon lui, la ville devrait avoir au moins 4 à 5 stations pour affiner les prévisions et mieux anticiper ces phénomènes extrêmes.

