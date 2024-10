Inondations au Nord du Sénégal : L'APR tacle le gouvernement d'Ousmane Sonko et appelle à une action urgente L'Alliance pour la République (APR) a réagi avec émotion, face à la situation difficile que traversent les populations du Nord du Sénégal, frappées par les inondations consécutives à la crue du fleuve Sénégal. Dans un communiqué publié hier, le parti a exprimé son soutien aux habitants des localités de Bakel, Matam et Saint-Louis, tout en dénonçant ce qu'il considère comme un manque d’action rapide et efficace de la part du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Solidarité et appel à l’action urgente



Les membres et responsables de l'APR ont témoigné leur empathie et solidarité agissante envers les populations affectées par cette catastrophe naturelle. « Nous adressons notre total soutien aux habitants éprouvés par cette situation dramatique et appelons les autorités à réagir avec la plus grande urgence », précise le communiqué du Secrétariat exécutif national de l’APR.



Critique de la gestion gouvernementale



Le parti a sévèrement critiqué l’inaction qu’il impute à l’actuel gouvernement, accusé de multiplier des « discours creux » face aux urgences sociales et économiques. « Le gouvernement de Monsieur Ousmane Sonko doit assumer pleinement ses responsabilités et mettre en œuvre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour alléger les souffrances des sinistrés », martèle l'APR.



Engagement du parti aux côtés des populations



L’APR a également tenu à rassurer les habitants de Bakel, Matam et Saint-Louis, en affirmant que ses militants et responsables resteront à leurs côtés tout au long de cette épreuve. Le parti exige des autorités compétentes, une intervention rapide et efficace sur les plans social, humanitaire et technique, pour venir en aide aux sinistrés.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook