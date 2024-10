Inondations au Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye en soutien aux sinistrés de Bakel Aujourd'hui, le Président Bassirou Diomaye Faye s'est rendu à Bakel pour exprimer sa solidarité aux familles touchées par les récentes inondations. Plus de 55 600 personnes ont été affectées dans les régions de Matam, Saint-Louis, Tambacounda et Bakel, où des habitations ont été détruites et plus de 1 002 hectares de terres agricoles inondées.



Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2024 à 20:37 | | 0 commentaire(s)|

Face à cette catastrophe, le gouvernement a réagi rapidement en débloquant 8 milliards de francs CFA pour répondre aux besoins urgents des populations. Des vivres et des produits de première nécessité ont été distribués, tandis qu’un hôpital militaire de niveau 1 a été mis en place pour offrir des consultations médicales gratuites aux sinistrés. Des patrouilles de sécurité ont également été déployées pour assurer la protection des personnes vulnérables.



Le Président a profité de cette visite pour réitérer son appel à la résilience et à l’unité nationale, invitant les Sénégalais à faire preuve de solidarité face à ces défis climatiques récurrents.



Ces actions témoignent de l’engagement du gouvernement à soutenir les populations touchées et à renforcer les mesures de prévention pour éviter de telles catastrophes à l’avenir.











