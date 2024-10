Inondations dans l’Est et le Nord du Sénégal : Le GIF alerte sur la détresse des femmes et des enfants Le Groupe d’Initiatives des Femmes (GIF) s’est déclaré profondément préoccupé par la situation critique des populations touchées par les récentes crues des fleuves Sénégal et Gambie. Dans un communiqué publié le 20 octobre 2024, le GIF a mis en lumière les graves impacts de ces inondations sur plusieurs départements, notamment Kédougou, Tambacounda, Goudiry, Bakel, Matam, Podor, Dagana et Saint-Louis. Les dégâts englobent la destruction d’habitations, la perte de milliers d’hectares de cultures (riz, mil, maïs), ainsi que la disparition de vivres et de bétail.

Les femmes en première ligne face à la catastrophe



Selon le GIF, cette crise frappe de plein fouet les femmes et les enfants, déjà vulnérables dans ces zones fragiles. Certaines femmes ont dû accoucher dans des conditions précaires en pleine inondation, tandis que d’autres luttent pour accéder à l’eau potable et aux services de base. Par ailleurs, les enfants voient leur scolarité interrompue, ajoutant aux difficultés quotidiennes des familles.



Un risque accru pour la sécurité alimentaire et sociale



Dans son communiqué, il a salué les efforts de l’État et des partenaires mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Toutefois, il a exprimé ses craintes face à l’impact de ces inondations sur la sécurité alimentaire, sanitaire et sociale. « Ces catastrophes pourraient déstabiliser durablement, la cohésion sociale dans ces territoires », a averti le groupe.



Appel à une réponse sensible au genre et au climat



Penda Diouf Seck, présidente du Groupe d’Initiatives des Femmes (GIF), a souligné l’urgence d’adopter une approche sensible au genre dans les politiques de réponse à la crise climatique. Elle a recommandé le développement de stratégies de résilience et d’investissements concrets, pour une transition écologique et sociale. Le financement des projets climatiques doit aussi mieux prendre en compte les besoins spécifiques des femmes, souvent les premières victimes du changement climatique.



Le GIF a enfin invité la société civile, le secteur privé et tous les segments de la population, à soutenir les efforts de l’État pour venir en aide aux sinistrés, en portant une attention particulière aux femmes et aux enfants.



