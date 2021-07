Inondations en Europe : Mika, Emmanuel Macron... Vague de soutien sur Twitter

L'Europe est en deuil. Si la crise du coronavirus n'est pas terminée, de violentes intempéries se sont abattues en Allemagne, mais aussi en Belgique. À ce stade, le bilan humain est lourd : plus de 125 personnes sont mortes et les secours dénombrent des milliers de disparus. Sur les réseaux sociaux, des personnalités ont apporté leur soutien, notamment le chanteur Mika. Non Stop People vous en dit plus.Source : http://www.non-stop-people.com/actu/musique/inonda...