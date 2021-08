Inondations et détournement de 02 milliards F CFA: l'Etat au coeur du scandale selon SAHE Libération signalait dans sa livraison de ce vendredi que la Société africaine d'hydrocarbure et d'électricité (SAHE) avait gagné le marché du pompage des eaux dans les zones inondées d'un montant d'1,8 milliard Fcfa.

SAHE qui a obtenu le marché depuis le 18 mai 2021, soit 4 mois avant les inondations, devait installer 27 électropompes à Keur Massar. Malheureusement, il a été constaté que SAHE avait mis en place seulement deux électropompes dont l'une ne fonctionnait même pas. La machine avait un problème de transfo qui devait être changé, argumente Le Journal.



L'Etat chargé par SAHE



Dans un communiqué de presse dont Leral a copie, SAHE balaie toute responsabilité qu’on voudrait lui coller dans cette affaire. L’entreprise qui a participé à l’appel d’offres lancé par l’Adm le 4 mars 2021, signale avoir reçu notification du marché d’un montant 1,554 milliard de franc Cfa hors TVA, le 25 mai 2021. L’ordre de service qui donne mandat à SAHE de démarrer ses activités, pour une période 12 mois, n’a été signé que le 30 juin 2021 par ADM.



L’avance de financement payée tardivement, le 12 août 2021



Pire encore, signale SAHE dans sa démarche de rétablir la vérité, « l’avance de démarrage qui est de 20% du montant du contrat, soit 311 millions de francs CFA, a été payé le 12 août 2021 ». D’ailleurs, précise-t-elle, « c’est le seul paiement que la SAHE a reçu à ce jour ».



« Donc la SAHE a préfinancé l’ensemble du matériel pour que ADM puisse réceptionner le 21 août 2021 les 27 électropompes et leur coffret électronique », martèle-t-elle.



