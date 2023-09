Inondations et insalubrité: Les mareyeurs de Kaolack étalent leur colère

Les mareyeurs et les usagers du Marché central au poisson de Kaolack, ont menacé dimanche d’observer une grève après la célébration du Gamou, manifestation religieuse célébrant la Naissance du Prophète Mohamed), pour protester contre les problèmes d’inondations et d’insalubrité auxquels ils sont quotidiennement confrontés dans leur lieu de travail. Ils prient le maire et l’ONAS de venir trouver une solution définitive à ces problèmes, informe "L'As".



A l’occasion d’un point de presse, ils menacent que si leurs revendications ne sont pas satisfaites, ils seront dans l’obligation d’aller en grève et d’arrêter les activités au Marché central au poisson. Ils menacent aussi de bloquer l’entrée des véhicules frigorifiques et de refuser de payer les taxes municipales, rapporte l’Aps. Le président de l’Union nationale des mareyeurs du Sénégal (UNAMS), Pape Ibrahima Diaw, rappelle qu’avec la présence de plusieurs pèlerins venant de toutes les contrées du pays et même d’autres pays à travers le monde, lors du Gamou de Médina Baye, c’est ce marché central d’intérêt national et même sous-régional qui approvisionne beaucoup de localités d’autres régions, en produits halieutiques.

