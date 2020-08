Inondations, insalubrité et risques de maladie à Keur Massar : le calvaire des populations de l'Unité 3 des Parcelles Assainies Côtoyer quotidiennement l’insalubrité, les eaux stagnantes, se familiariser avec les moustiques et autres vecteurs de maladies, voici ce que vivent depuis 2012, les habitants de l’Unité 3 des Parcelles (non) Assainies de Ker Massar

Oui, le non assainissement et l’insalubrité, avec des eaux stagnantes, les populations y sont presque habituées, mais quand arrive l’hivernage, « bonjour le Calvaire ! »



L’eau insalubre, comme en attestent ces images, a fini de leur arracher plusieurs maisons, même plonge même les enfants dans l’incertitude, avec leur école souvent envahie.



Malgré ce calvaire annuel, pour ne pas dire quotidien, aucune réaction marquante n’a été enregistrée aussi bien du côté des autorités locales qu’étatiques, déplorent les populations.



Et le paradoxe est que la Société Sn HLM, un bras de l’Etat du Sénégal dans sa politique d’habitat social est au cœur de la naissance de ces cités..



Inondations, insalubrité, risques de maladies en pleine COVID-16, suivons ce reportage de Leral TV…





