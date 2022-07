Inondations, pêche et tourisme : Thierno Alassane Sall liste les maux de la Petite Côte et s’engage… Thierno Alassane Sall, tête de liste de la coalition Aar Sénégal à Mbour, le week-end, a déploré l’état des infrastructures d’assainissement dans les grandes villes.



A l’en croire, ces dernières ne disposent pas de réseaux de drainage ou d’évacuation des eaux pluviales. Par conséquent, il appelle la prochaine assemblée nationale à procéder à l’audit du Plan décennal de lutte contre les inondations.



Pour Thierno Alassane Sall les inondations sont la cause de pertes économiques incalculables dans une ville et un département comme Mbour. Un spectacle désolant s’offre avec les pluies dans la Petite Côte avec des voitures en panne ; des maisons, des habitations détruites ou endommagées. Ainsi, depuis 1970, les choses évoluent peu pour soulager les populations. Selon lui, elles sont liées en grande partie à la dégradation de l’environnement et des installations «tape à l’œil».



’’D’ailleurs, il en rajoute en coupant la bande des filaos et toutes les aires ou structures naturelles qui permettaient d’atténuer le choc des inondations puisqu’on sait bien ce qui s’est arrivé dans les zones de captage à Dakar ou ailleurs. On ne peut pas être à Mbour sans s’émouvoir de la pêche qui connait une faillite et les pêcheurs ne vivent plus de leur travail malgré les rudes épreuves et les dures labeurs qu’ils font avec dévouement en engagement mais aussi c’est ce qui explique en partie l’émigration clandestine.’’



Sur un autre registre, pour faire la misère, il a abordé l’émigration clandestine avec l’aventure périlleuse en mer de deux jeunes de moins de 15 ans ayant trouvé la mort en mer dans le but de joindre l’Espagne avec la complicité de leurs parents.



Ses propositions sont ainsi sériées :’’Aar Sénégal s’engage parce que l’assemblée nationale joue un rôle important dans la protection des Sénégalais et essaye de faire que le drame de l’émigration s’arrête mais cela ne peut s’arrêter sans qu’il y ait des investissements conséquents dans l’agriculture, l’industrie, le tourisme pour pouvoir créer de l’emploi.



Le tourisme se meurt ici dans la Petite Côte. Nous lançons un appel à nos amis qui nous envoient des mémorandums qui envoient la sempiternelle question des valeurs à défendre et de lutte particulièrement contre l’homosexualité. Nous condamnons l’homosexualité de la plus ferme manière ce qui veulent faire appliquer leur propre méthode n’ont qu’à entrer en politique pour porter leur propre projet. En politique, nous portons nos projets, notre vision est incontestablement contre l’homosexualité …..’’

