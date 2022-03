Inquiétante hausse des suicides chez les jeunes à Sedhiou : 3 cas en 3 semaines et 1 élève rescapée, les mobiles encore évasifs… Une série noire de suicides taraude de plus en plus les esprits dans la région de Sédhiou. Le dernier cas en date remonte à hier, vendredi 18 mars, au quartier Djiroffcounda de Madina Wandifa, dans le Nord de Sédhiou.

Selon Sud Quotidien, un jeune homme a mis fin à ses jours, par voie de pendaison, sans laisser derrière les mobiles de son acte. Deux semaines plus tôt, deux autres hommes s'étaient livrés au même exercice mortifère.



Durant la même période, une collégienne de Karantaba avait aussi tenté de se donner la mort. Cette forte propension des jeunes de la région à mettre un terme à leurs jours et dans le plus grand anonymat inquiète plus d’un.



Contingences et complexité des raisons de vivre ou forces irrationnelles en action, la réponse des psychologues et les esprits initiés est attendue



