Insalubrité à Saint-Louis: Goxu Mbacc et Pikine remportent la palme

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 21:18 | | 0 commentaire(s)|

Les visages des quartiers de la ville de Saint-Louis, se défigurent après deux nuits pluvieuses. Les ordures non ramassées se mélangent à l’eau de pluie, formant une composition dangereuse pour la santé.



La commune de Saint-Louis, confrontée à un réel problème d’évacuation des déchets issus de ménages depuis son installation, prouve son incompétence à régler définitivement cette problématique. Le manque de logistique, dénonce Ndarinfo, est renforcé par un personnel démotivé, toujours en colère. Jamais un tel manque de volonté politique n'a été constaté.



Les populations, conscientes de cette situation, adressent désormais, leurs complaintes au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie.



Sur les berges de Goxu Mbacc, le décor est affreux. Des plastiques et débris de toutes sortes, cernent les pirogues, accostées sur les rivages. À Pikine 700, les refoulements des eaux des fosses septiques envahissent les artères du quartier. Déjà, après la première pluie, l’entrée à Angle Tall a été bloquée pour manque de curage.



Avec le démarrage de l’hivernage à Saint-Louis, promet-on, le calvaire va durer plusieurs mois.

