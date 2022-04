Insécurité-Attaque à main armée à Madina Ndiathbé : 9 malfrats sous mandat de dépôt Après plusieurs jours de traque, la gendarmerie de Pété a réussi à mettre la main sur la bande de malfrats qui avait attaqué des vendeurs de moutons et tué l’un d’eux. Ils ont été placés hier sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis. Cette affaire relance le débat sur l’insécurité, qui grandit dans les zones où se tiennent les marchés hebdomadaires.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Avril 2022 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Dans le Nord, l’insécurité est grandissante. Une semaine après l’attaque armée qui a fait un mort à Madina Ndiathbé, la brigade de gendarmerie de Pété a mis la main sur les auteurs de ce drame et leurs complices. Depuis quelques heures, ils séjournent à la Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis.



C’est l’épilogue d’une longue chasse à l’homme. Car, le Commandant de la brigade de gendarmerie de Pété et ses hommes traquaient depuis quelques jours les neuf malfaiteurs qui avaient attaqué les vendeurs de bétail de Madina Ndiathbé. Ils leur avaient soutiré au moins 4 millions F Cfa et tué l’un d’entre eux.



L’enquête ouverte dès le lendemain de l’attaque (jeudi 14 avril), avait permis d’interpeller quatre suspects dont un soudeur métallique et un chauffeur d’une voiture L200. Le cerveau de la bande, ses éléments et leurs complices ont finalement été retrouvés. Ils vont méditer sur leur sort à la Maison d’arrêt et de correction de Saint -Louis. En attendant leur procès…



Dans la nuit du mercredi 13 avril, vers 1h du matin, neuf individus encagoulés ont pris d’assaut une maison aux abords du marché hebdomadaire de Madina Ndiathbé. Leur cible était les vendeurs de bétail. Après des tirs de sommation, certains ont réussi à s’enfuir. Mais, d’autres ont voulu résister aux malfrats, qui n’ont pas hésité à ouvrir le feu, et les conséquences sont tragiques. Ces attaques sont récurrentes dans cette zone. Et les cibles restent les mêmes : les vendeurs de bétail, qui se promènent souvent avec beaucoup de liquidités.



L’année dernière, des assaillants les avaient attaqués au foirail distant de Madina Ndiathbé de quelques kilomètres. Madina Ndiathbé constitue le plus important point de passage des moutons venant de la Mauritanie : c’est ainsi que les vendeurs y séjournent soit pour vendre dans les marchés hebdomadaires du département de Podor, soit pour continuer à l’intérieur du pays.



A moins de trois mois de la fête de Tabaski, ils ont commencé à inonder le marché sénégalais de bétail. Alors que l’insécurité à Madina Ndiathbé peut constituer un écueil pour le ravitaillement en moutons du pays

Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook