Insécurité : Les bandes d’agresseurs refont surface à Thiès Nord Un sentiment d’insécurité galopante s’est emparé, ces temps derniers, des habitants de la commune de Thiès Nord, qui craignent pour leur sécurité face aux bandes d’agresseurs et de malfaiteurs. Dans cette zone rendue tristement célèbre, cette semaine, par les nombreux cas de cambriolages à main armée, entre autres actes de brigandage, qui y ont été commis, la lutte contre le grand banditisme est loin d’être gagnée.

La Zac (zone d’aménagement concerté) de Thiès, quartier résidentiel situé le long des deux voies, à la sortie de la ville et sur la route de Tivaouane, connaît, ces temps-ci, une insécurité totale, faute d’éclairage public. Des individus encagoulés, lourdement armés, y ont cambriolé plusieurs maisons, emportant une importante somme d’argent. « Ces temps-ci, nous vivons une situation très dangereuse, vu que quelques familles ont enregistré des cas d’agressions et de vols dans le quartier », s‘inquiète Amadou Oumar Dieng, un habitant de la zone, qui, avec d’autres voisins, demandent à l’État de les « aider à avoir de l’électricité ».



D'aprés "Le Témoin", ils disent avoir de la peine à comprendre que « dans une cité comme Thiès, à 70 kilomètres de Dakar, deuxième ville du Sénégal après la capitale, la Zac, un quartier chic, résidentiel, ne puisse pas avoir de l’électricité ». Nos interlocuteurs veulent toutefois croire que « le président de la République Macky Sall, de même que le ministre de l’Energie et la Senelec, ne sont pas au courant de cette situation ». Ce dont ils sont sûrs, en revanche, c’est que « le maire de la commune Thiès Nord, lors dune visite dans la zone, a été bien informé de notre fâcheuse situation ».



Les habitants du quartier Zac-Beu appellent les autorités administratives, surtout les maires Dr. Babacar Diop (Ville) et Birame Soul7ye Diop (commune Thiès-Nord), à « réagir avant que le pire ne se produise ». Ils souhaiteraient que « les autorités compétentes en général nous viennent en aide, parce que ce qui est clair c’est qu’on est en danger, si tu te couches le soir, tu ne sais pas si oui ou non, le lendemain, tu te réveilleras, si ta famille va se réveiller ».



Les assaillants ont emporté près de 245 000 FCfa à la résidence «Mama Anna» Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 mars 2022, vers les coups de deux heures du matin, sept individus armés jusqu’aux dents, ont attaqué la résidence « Mama Anna », située sur la route de Mont-Rolland, toujours dans la commune de Thiès Nord. Les malfaiteurs ont franchi les portes de l’auberge pour aller neutraliser les trois agents de sécurité afin de pouvoir accéder à la chambre de la gérante de l’hôtel, Mme Marie Thérèse. Laquelle, alertée par le bruit, a tenté en vain d’entrer en contact avec la gendarmerie.



Elle ira finalement se barricader dans la chambre avec son époux, qui avait pris le soin de s’armer d’un couteau. Les malfaiteurs parviendront à forcer la porte du balcon pour accéder à l’intérieur de la chambre du couple gérant. Ils ont réussi à emporter une somme d’environ 245 000 FCfa et un important lot de matériels. A Thiès, la série d’agressions enregistrées ces derniers temps, remet sur le tapis la question de l’insécurité dans cette ville qui a peur pour sa sécurité.

