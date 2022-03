Insécurité à Louga: Les populations appellent au renforcement des postes de police

L'insécurité devient de plus en plus galopante dans la banlieue et surtout, dans le département de Louga. Les cambriolages des boutiques en sont de parfaites illustrations. Le renforcement des mesures sécuritaires, des postes de police et la multiplication des patrouilles, apaiseront les inquiétudes.



Le manque de poste de police dans la périphérie de la commune de Louga et du département, explique de plus en plus les séries d'agressions. Agressé devant sa boutique, Ousmane Sow, un résident de Guinaw Rail, déclare : « Si ce ne sont pas des agressions, ce sont des séries de vol. Nous n'osons pas sortir la nuit. L'éclairage public fait défaut dans cette zone. A la tombée de la nuit, c'est l'obscurité totale. Les malfaiteurs ont emporté un bélier d'une valeur de 300 000 Francs Cfa. C'est aux environs de 3 heures du matin que mon père, sorti pour aller aux toilettes, s'en est rendu compte ».



D'aprés "Rewmi", les populations réclament l'installation d'un poste de police dans cette localité. Selon elles, c'est une façon de dissuader les malfrats. Abou Kâ, un habitant de la localité, déclare que si rien n'est fait, la population va descendre dans la rue.