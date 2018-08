Insécurité à Malika Montagne : le touchant appel au secours de Yacine Diop au ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye

Face à l’insécurité galopante à Malika Montagne, une femme, Yacine Diop a décidé d’écrire une touchant lettre d’appel au secours au ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, avant que l’irréparable se produise, puisque face nombreux cas d'agressions, de vols à l'arraché à partir du crépuscule, à Malika Montagne, les jeunes dudit quartier ont décidé de faire justice eux-mêmes. Leral.net vous livre in extenso la lettre de Yacine Diop à Aly Ngouille Ndiaye.



Monsieur, le Ministre de l'Intérieur !

Les nombreux cas d'agressions, de vols à l'arraché à partir du crépuscule, à Malika Montagne, ont poussé des jeunes dudit quartier à s'armer de bâtons pour dégager les bandits et de protéger les pendulaires résidant à Malika, Yeumbeul Guédiawaye.... Une peur bleue nous habitait lors de notre incontournable passage à cet arrêt menant vers Mbeubeuss, dépotoir des ordures le jour et niche des bandits, la nuit!



Monsieur le ministre, n'attendez pas qu'un drame se produise pour poursuivre nos enfants qui, constatant la défaillance de l'État, se substituent à lui pour sécuriser les personnes et leurs biens! Ce rôle qui vous revient, vous l'avez, hélas, laissé à des citoyens en danger et qui se voient obligés de prendre les armes, sans autorisation, certes, mais avec l'aval des habitants et passagers qui se dérobereront vite, le jour où l'irréparable se produira!

Notre peine est si grande! Monsieur, nous ne dormons plus la nuit, nous sommes dehors à attendre les premières gouttes du robinet ; nous passons la journée à chercher de l'eau, nous veillons sur nous, nous assurons notre sécurité!

Monsieur le ministre, nous nous demandons, où est l'État ?



Yacine Diop

Malika