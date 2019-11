Insécurité à Malika : le maire accuse Mbeubeus Talla Gadiaga, le maire de Malika, accuse la décharge de Mbeubeus d’être la cause principale de l’insécurité dans sa commune.

« L’insécurité c’est pas seulement dans la commune de Malika, c’est partout au Sénégal. L'éclairage public peut contribuer à la sécurité, mais ce n’est pas à 100%. On ne peut pas se focaliser sur l’éclairage pour aborder le problème de la sécurité. D’ailleurs les jeunes, dans le mémorandum qu’ils m’ont remis lors de leur manifestation, ont mentionné qu’il y a des efforts qui ont été faits », a-t-il, en effet, déclaré sur la RFM ce matin.

Et d’ajouter, « je peux dire que Mbeubeuss est la cause principale de l’insécurité Malika. I’Etat avait décidé de le fermer en 2011 mais c’est par la suite que j’ai su qu’ils ont annulé ce projet et j’ignore pourquoi », a ajouté Talla Gadiaga, qui avait été interdit de parole lors de la marche de protestation organisée par des jeunes de Malika, dimanche, pour protester contre l’insécurité.



