Insécurité au Sénégal : Quand les délinquants dictent leur loi ! Les braquages et autres actent de banditisme se multiplient au Sénégal, aussi bien dans la capitale, Dakar, que dans les régions intérieures. Conséquences, des citoyens sont dépouillés de leurs biens et même des Forces de l’ordre attaquées, en cas d’intervention.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Les délinquants hantent le sommeil des Sénégalais. Braquages, agressions, vols à main armée, sont des faits que chaque citoyen redoute dans son quotidien. Dans des quartiers de la banlieue, comme à Keur Massar, près de la forêt classée, les riverains ont des heures interdites. Guet-apens tendus aux automobilistes, des motocyclistes privés de leur bien, c’est un vécu que des victimes racontent tout le temps sur les réseaux sociaux.



A cela s’ajoutent les combats de lutte qui sont presque devenus des occasions pendant lesquelles toute sorte de forfaiture est permise. Malheur à celui qui croise la cohorte de jeunes en partance ou de retour de l’arène nationale ! Surtout les mécontents, ceux du camp du lutteur battu. Ils emportent tout sur leur passage.



Les villes de l’intérieur du pays n’échappent pas à ce banditisme grandissant. Des médias rapportent souvent des cas de vols avec violence à Touba, Ziguinchor et Kaolack, entre autres. Récemment des assaillants ont ouvert le feu sur un jeune boutiquier à Diagaly, dans le département de Linguère.



La violence c’est aussi cette volonté grandissante des bandes armées qui opposent une farouche résistance des Forces de l’ordre. Cette semaine, un communiqué de Gendarmerie Nationale faisait état d’assaillants qui ont attaqué un véhicule de la Gendarmerie Nationale. C’était dans la nuit du 13 au 14 novembre dans le Pôle urbain de Diamniadio. Le document rapporte qu’une riposte énergétique a permis de neutraliser un élément de la bande tandis que deux autres sont arrêtés. Plus tard, la presse a annoncé qu’un élément de la bande a été abattu par les gendarmes.



Le commandant Tamsir Sané a été tué lors d’un cambriolage, dans la nuit du 25 juillet 2019, lors du cambriolage d’un bureau de la Poste Finances de Koumpentoum. Idrissa Sow, alias Peulh bou rafét et ces coaccusés, reconnus coupables de ce meurtre, ont été condamnés à la prison à perpétuité. Ils sont reconnus coupable par la Chambre criminelle de Tambacounda des délits d’association de malfaiteurs, tentative de vol en réunion avec usage de véhicule, port et usage d’armes et de violences ayant entraîné la mort et des blessures.



La liste des cas loin d’être exhaustive, nous remonte dans la nuit du 11 décembre 2021 ; des assaillants ont attaqué et blessé des policiers à Diamaguéne Sicap-Mbao.

Sud quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook