Insécurité dans la banlieue : Aly Ngouille Ndiaye annonce la construction de 6 nouveaux commissariats

L’insécurité à Dakar et sa banlieue ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Du moins, si l’on se fie au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Aly Ngouille a annoncé la construction de 6 commissariats de police dans certaines zones du pays.



«On a déjà démarré les travaux du commissariat de Diamaguene-Sicap Mbao, de Yeumbeul Nord. A Yeumbeul Sud, il y a déjà quelque chose qui a été fait par le Maire. Nous envisageons un programme au niveau de la Zac de Mbao. Rufisque en a également 2. Aux Parcelles Assainies, des travaux ont été lancés. Il y en a également d’autres. Nous avons lancé la réalisation de 6 commissariats dans la banlieue de Dakar», a fait savoir le ministre.



Aly Ngouille Ndiaye était désigné hier samedi, parrain d’une cérémonie de récompense de 4 professeurs ressortissant du Djoloff agrégés en médecine à Fass Mbao. Il s’agit des professeurs Mamadou Bamba Ndiaye, Ndeye Awa Ndiaye, Pape Abdou Lecor et Maodo Ndiaye.

