Insécurité galopante : La journaliste et nouvelle épouse de Cheikh Yérim, Astou Dione, agressée à Dakar Devenue seconde femme de Cheikh Yérim Seck il y a peu, la journaliste Astou Dione a été agressée dans les rues de Dakar, jeudi soir.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Octobre 2022

D’après les informations de Kawtef et relayées par senenews.com, la journaliste a été victime d’une agression dans les rues de Dakar.



Son sac à main a été volé, avec ses portables. Son argent et autres affaires personnelles ont également été emportées.

