Insécurité grandissante à Diakhao Sine : la population réclame une brigade de gendarmerie

Mercredi 27 Novembre 2019

L’insécurité gagne du terrain dans la commune de Diakhao Sine. Dans la nuit du lundi au mardi dernier, des hommes lourdement armés ont semé la panique dans la maison d’un commerçant. Selon les informations recueillies sur place, les assaillants étaient entre 6 et 7 personnes. Ils ont d’abord neutralisé le gardien, quadrillé la maison au moment ou deux d’entre eux sont entrés dans la chambre du couple de commerçants.



Toujours selon nos informations, « les délinquants ont violenté le mari et blessé la femme quand cette dernière a affirmé n’avoir pas de l’argent sur place. « Les voisins venus à la rescousse des victimes d’agression ou de vol à mains armées ont été chassé par les tirs en l’air des caïds. « Le couple agressé a été évacué à l’hôpital pour des soins et est maintenant hors de danger. « Nous ne savons pas si les bandits ont emporté quelques choses », précise-t-on.



Au lendemain de cette chaude nuit, des voies se sont élevées pour réclamer un brigade de gendarmerie vue la position de carrefour de cette localité. « Franchement Diakhao Sine a besoin d’une brigade de gendarmerie. C’est devenu une exigence. Si des bandits vont jusqu’à entrer dans une maison et agresser, c’est vraiment le comble. Nous interpellons nos autorités car Diakhao Sine est devenu un carrefour », affirme un enseignant de la localité.



