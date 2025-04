Insertion sociale : L'appel des handicapés diplômés du Sénégal entre doléances et lueurs d’espoir Attendu sur de nombreuses priorités et d’autres défis, le nouveau régime est aussi appelé à réagir sur la question toujours d’actualité de l’insertion sociale des handicapés et surtout ceux diplômés du Sénégal . Entre doléances et lueurs d’espoir, dans cet entretien avec Khalil Diémé, ressort un défi que les régimes précédents n’ont pas relevé et des promesses non encore tenues…

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Avril 2025



