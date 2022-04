Insolite : Le chauffeur de Tata, le taximan et le doigt d’honneur Pendant le ramadan, les nerfs sont à fleur de peau. Il suffit d’un rien pour que la tension monte d’un cran, virant aux empoignades, surtout quand les embouteillages s’en mêlent. Peu avant 16 h, sur l’Autoroute, deux chauffeurs en sont venus aux mains. Un groupe de badauds s’est vite formé autour d’eux.

Un chauffeur de bus Aftu quitte son véhicule, courant pieds nus sur le bitume. Est-il pris par un besoin pressant ? Le constat sera vite fait que non. Il s’arrête près d’un taxi, se penche et saisit violemment le conducteur au collet.



«Tu pouvais me dire ton fait sans m’insulter. Je ne supporte pas les insultes», assène-t-il, le poing levé. L’autre, surpris, tente de s’extirper en vain. Les marchands ambulants accourent pour les séparer.



«Il m’a fait un doigt d’honneur. Ce n’est pas normal. S’il est un homme, il n’a qu’à sortir, on règle ça tout de suite», explique le premier, dans tous ses états.



L’étau desserré, le second trouve le moyen de sortir de son véhicule et menace son vis-à-vis. Sans pouvoir se toucher, ils multiplient les injures. Dans l’autre sens, quelques minutes plus tard, un autre bus Tata et un taxi se sont retrouvés presque emboîtés après un choc.



Des passagers quittaient le bus en se lamentant, d’autres étaient restés tranquillement assis. Plus de peur que de mal ! L’expression « faire un doigt d’honneur » est, dans les cultures occidentales, une altération de l’expression plus ancienne « faire un doigt ». Le geste correspondant consiste à lever un majeur tendu à la verticale en signe d’hostilité. Il est souvent considéré comme obscène.

