Insolite: Un voleur de voiture arrêté après une intense course-poursuite à Grand Yoff-Dieuppeul Une scène assez insolite et digne du cinéma hollywoodien s'est produite dans l'après-midi d'hier mardi 22 novembre à Dakar. Un « voleur de voiture » a été appréhendé à Grand-Yoff par la population et la police. D'après les témoignages, il s'agit d'une bande de quatre malfaiteurs qui avaient loué une voiture pour commettre des braquages.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Novembre 2022 à 17:23 | | 0 commentaire(s)|

La police et la population ont lancé la poursuite à Grand-Yoff d’un voleur de voiture. Mais le malfrat, seul dans le véhicule, ayant fini sa course à Dieuppeul, n'a pas voulu obtempérer aux ordres des policiers.



Au terme de cette course-poursuite, il ne restait quasiment qu'une carcasse de la Hyundai Sonata que la foule a caillassée pour maitriser "conducteur fou".



La même voiture avait été identifiée dans une vidéosurveillance d'une boutique que la bande avait dévalisée. Les trois hommes ont été arrêtés. Mais le quatrième est toujours en cavale.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook