Insolite: Une affaire de gris-gris secoue la Tanière des "Lions Indomptables"

C’est le «Journal du Came­roun» qui met le scandale sous le feu des projecteurs. Dans un audio diffusé par nos confrères, l’on entend clairement la voix d’un membre de l’encadrement technique des Lions Indomptables, proposer aux joueurs une pratique pour le moins non conventionnelle aux joueurs qui s’apprêtaient à en découdre avec le Mozam­bique. L’enregis­trement a en effet fuité peu de temps avant cette rencontre, qui comptait pour la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2022.



Nos confrères du «Journal du Cameroun» croient reconnaître la voix de Ferdinand Makota, l’agent de liaison de l’équipe nationale du Cameroun. Ce dernier précise qu’il ne s’agit pas de pratiques mystiques, mais « des écorces que mêmes nos ancêtres ont pris l’habitude de prendre (…) Vous êtes libres de croire ou de ne pas croire ». L’homme qui parle dans cet audio, explique les vertus du «grimba» et «gris-gris» à un joueur, lequel lui répond : « Nous, on n’est pas habitués à prendre des écorces ».















Le Quotidien avec Camfoot

