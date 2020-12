Insolite à l’hôpital Maguette Lô de Linguère : le personnel médical n’a pas de masques Les autorités sanitaires de Linguère ont décidé de refuser l’accès au Centre de santé et à l’hôpital Maguette Lo à toute personne ne portant pas de masque. Aucune entrée sans une raison évidente de santé ; les personnels soignants sont inquiets de l’insuffisance des ressources humaines, matérielles pour la prise en charge efficace de la pandémie.



Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020 à 13:37 | | 0 commentaire(s)|

Ils fustigent les lacunes notées dans le respect du protocole sanitaire qui les exposent dans les structures de consultations d’urgence et de traitement, selon des informations dignes de foi. Les décès enregistrés ce week-end et la semaine dernière ne sont pas étrangers à l’inquiétude des blouses blanches, qui distillent en privé que les informations sur la situation épidémiologique sont loin de la réalité.



Actusen.sn





