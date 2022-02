Insolite à l'inauguration du Stade Abdoulaye Wade: Des mécontents jettent des pierres sur ce joyeu

Le Sénégal est un pays avec une population difficile à cerner. Des frustrés ont tenté de jeter des pierres sur le nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. La video, intensément partagée, est en train de devenir virale. Mais, cette scène n'est pas du tout acceptable dans un pays comme le Sénégal qui semble être l’attraction aujourd’hui. Rien ne l’explique dans un pays, tant chanté pour sa stabilité et son hospitalité légendaire. Ne serait-ce que la présence des hauts responsables du football international et des Légendes du continent africain, ces perturbateurs devraient éviter des séquences de la sorte. Mais, l’indiscipline et l’irresponsabilité ont atteint des dimensions et des proportions démesurées. Donc, il faut s’attendre à tout et, à tout moment.