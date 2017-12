Insolite : après 60 ans d'amitié, ils découvrent qu'ils sont frères !

C'est une histoire à peine croyable. Deux Hawaïens et amis depuis 60 ans, Alan Robinson et Walter Macfarlane, ont appris qu'ils étaient en fait... des frères.



Les deux hommes sont tous les deux nés à Oahu, à Hawaï, où ils également grandi. C'est à l'école qu'ils se sont rencontrés, pour ne plus jamais se quitter, relate LCI.



Alan a été adopté à la naissance. Walter, lui, n'a jamais connu son père. En se mettant à sa recherche via un site qui permet de comparer des profils génétiques, il est tombé sur les traces d'un homme surnommé ROBI737. En suivant cette piste, il a finalement découvert que cette personne n'était autre qu'Alan Robinson, son ami de toujours.



Les deux hommes ont on ensuite découvert qu'ils avaient la même mère. Un destin incroyable pour ces amis devenus frères, au sens premier du terme! « C'est le meilleur cadeau de Noël que je n'ai jamais reçu », s'est enthousiasmé Alan Robinson.



Il y a quatre ans, c'est une autre histoire de famille qui avait ému toute la toile. En Chine, Zeng Young et Liu Yonggang, deux frères jumeaux séparés à la naissance, s'étaient retrouvés par hasard plus de 40 ans après ! A noter que cette scène incroyable s'est déroulée dans la province chinoise de Sichuan, comptant pas moins de quatre millions d'habitants...









par Claire STATHOPOULOS (VSD)