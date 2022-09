Installation d’usines de farine de poisson au Sénégal : Le ministère serait en train de travailler pour mettre en place un cadre règlementaire Au Sénégal, l’implantation des Usines de Farine de poisson est un sujet qui suscite moult réactions. En effet, l’installation de ces usines ne trouve pas l’adhésion des pêcheurs et de certaines organisations comme Greenpeace.

Dans cette optique, Abdoulaye Diouf, enseignant chercheur à l’Institut universitaire de pêche et d’aquaculture (Iupa) de l’Ucad de préciser, qu’il n’y a pas de texte réglementaire qui interdit l’installation d’une usine de farine de poisson, mais le ministère serait en train de travailler dans ce sens. Le sujet relatif à l’existence des usines de farine de poisson dans notre pays, fait couler beaucoup d’encre et de salive.



En marge d’un atelier d’élaboration de programme de formation en transformation de produits halieutiques, Abdoulaye Diouf, enseignant chercheur à l’Institut universitaire de pêche.et d’aquaculture s’est prononcé sur la question en ces termes. «Au Sénégal, il n’y a pas de texte réglementaire qui interdit l’interdiction d’usine de farine de poisson, mais le ministère est en train de travailler dans ce sens».



À en croire toujours le spécialiste, le document qui sera élaboré va permettre de limiter «l’installation d’usine de farine de poisson dans la mesure où le Sénégal veut arriver à la sécurité alimentaire dans ce secteur à travers la sardinelle, et le chinchard et ce sont les espèces qui sont ciblées par les usines.



Abdoulaye Diouf de soutenir qu’il est inconcevable que des poissons de qualité et en nombre soient vendus à ces usines pour l’alimentation d’animaux au détriment des populations sénégalaises qui, pour la plupart, n’ont pas les moyens de se procurer d’autres espèces de poissons.

