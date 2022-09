Installation de la 14e Législature / Les images du micro arraché et de l’urne enfourchée: L’immaturité d’aventuriers politiques de l’opposition en expression L’histoire retiendra l’installation du bureau de l’Assemblée nationale de la 14e Législature. Les députés de l’opposition se sont illustrés d’une extravagance inouïe, frisant le ridicule. Les images du micro arraché, de l’urne enfourchée, de bulletins de vote jetés ou déchirés, ont fait le tour du monde. Ces députés aventuriers politiques ont fini de faire la démonstration de l’immaturité de cette opposition.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Septembre 2022 à 20:57 | | 0 commentaire(s)|

La conférence des leaders de BBY se désole de ces comportements d’un autre âge, notés lors de l’installation de la 14e Législature de l’Assemblée nationale. Les Sénégalais, ayant eu mal dans ces agissements, ont exprimé partout leur dégoût et leur déception.



Ainsi, la Conférence des leaders leur exprime sa solidarité et les assure de sa volonté de continuer à défendre fermement la République et ses valeurs, fondées sur un substrat culturel multiséculaire.



Elle lance un appel à tous les Sénégalais soucieux de la préservation de l’héritage démocratique, de la stabilité des institutions et de l’avenir de la Nation, à se mobiliser pour mettre un terme à ces dérives inacceptables d’une opposition putschiste, anti démocratique et anti républicaine, qui risque de mettre fin à cette riche et enviée démocratie sénégalaise.



Et, l’œuvre maléfique de ces aventuriers politiques, relève-t-on, sont à combattre afin de repositionner les acquis démocratiques à son rang initial.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook