Installation de la 14e Législature: Snappeurs, facebookeurs ou encore tik tokeurs et youtubeurs ont envahi la salle de presse

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Septembre 2022

Dans le seul box qui reçoit toujours les journalistes, il n’y avait pas que nos confrères. Car, dès 8 heures, tous les snappeurs, facebookeurs ou encore tik tokeurs et youtubeurs avaient envahi la salle de presse, qui a été très étroite, hier pour la presse. Les cadreurs qui se mettaient d’habitude dans un autre box, sont venus dans celui des journalistes.



Et pour voir ce qui se passe dans la salle, il fallait se mettre sur des chaises. Dans un petit espace, plusieurs dizaines de personnes s’entassaient sous une chaleur et une climatisation qui avaient du mal à donner de l’air à cause du nombre de personnes. Les journalistes n’ayant pas la possibilité de se retrouver dans le box, pouvaient suivre la séance dehors sur un écran de télévision, renseigne "Le Témoin".

