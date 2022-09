Installation de la 14ème législature : L'Assemblée de toutes les attentes Après le vote des citoyens sénégalais qui ont octroyé à l'opposition un nombre de sièges jamais égalé dans l'histoire du Sénégal, leurs attentes sont nombreuses. Et à travers ce vote, les citoyens ont démontré qu'ils veulent une Assemblée nationale constituée de députés du peuple et non des députés du président ou d'un parti. Tout ce qu'ils souhaitent est que leurs préoccupations soient prises en compte, car ils ont tout le temps été marginalisés dans les instances de décisions qui les concernent le plus. Tribune

Des lois ont toujours été votées au détriment de leurs intérêts par une majorité mécanique de députés qui se sont toujours réclamés des députés du président, des scandales qui auraient mérité une commission d’enquête parlementaire passés sous silence etc.



Mais aujourd'hui, vu l'équilibre des forces, il est à penser que la marge de manœuvre du pouvoir sera assez restreinte et qu'il ne pourra plus, comme un rouleau compresseur, dérouler selon son bon vouloir. D'ailleurs, les difficultés qu'il éprouve pour nommer un président consensuel et son bureau montrent que les choses ne sont plus ce qu’elles étaient.



Car dans le temps, juste après la proclamation des résultats, le pouvoir qui avait l'habitude de faire carton plein convoquait ses députés au palais de la République et le chef de l’État donnait des instructions quant au choix du président et les personnalités qui devaient composer le bureau, et tout le monde obtempérait. Mais pour cette 14ème législature, les choses auront été incertaines jusqu’au bout.



D'ailleurs, à quelques heures de l'installation, les manœuvres vont bon train et nul ne sait qui sera élu au perchoir. Et l’éventualité de voir un opposant trôner au perchoir reste dans le domaine du possible. Pour dire que cette 14ème législature reste celle de toutes les incertitudes.



Mais quoi qu'il en soit, l'opposition ne devrait surtout pas décevoir l'attente des populations en se perdant dans des batailles pour les postes à pourvoir, parce que les populations les attendent au tournant. Et si elle s'avise de tomber dans les mêmes travers que le pouvoir, elle risque de le payer cher.



Car aujourd'hui, ce qui importe le plus pour les populations, c'est que les nouveaux élus puissent hisser l'Assemblée à la hauteur de leurs attentes. Car aujourd'hui, l'urgence s'est installée partout et ce qu'il conviendrait de faire est de définir les priorités, de veiller au contrôle strict des activités gouvernementales et des politiques publiques. Car le constat est que de tout temps, les députés ont failli à cette mission de contrôle.



D'ailleurs, lors de sa campagne, l'opposition avait clairement dit que sa seule et unique préoccupation était de toujours mettre en avant les intérêts des populations, et qu'elle ne comptait pas voter tous les budgets les yeux fermés comme ça a toujours été le cas, mais qu'elle voterait seulement quand elle se rendra compte que ce budget ne servira pas pour entretenir le train de vie princier de l’État, mais servira plutôt à soulager le lourd fardeau des populations.



Aujourd'hui, une chose est au moins sûre : c'est que les populations sont devenues plus conscientes des enjeux et les nouveaux élus doivent savoir qu'elles ne leur ont pas donné un blanc-seing, mais c'est une mission qui leur a été confiée, et à l'heure du bilan, ils seront sanctionnés positivement ou négativement, tout dépend de ce qu'ils auront accompli.

