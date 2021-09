Installation de la plateforme des femmes de Pikinine-Est

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

La plateforme des femmes de Pikine-Est a été installée hier. Elle regroupe 1 500 femmes issues de près de 40 groupements. C plateforme va permettre, de l’avis du responsable du projet, de faciliter leur autonomisation.



Selon Oumar Ndoye, des opportunités sont obtenues avec des consultants ainsi que des partenaires qui veulent accompagner les femmes de la commune dans le cadre de la formation, de l’encadrement technique, dans la labellisation ainsi que l’autorisation.



A l’en croire, ce projet ambitionne dans un premier temps de rassembler tous ces groupements de femmes qui sont à Pikine Est pour ensuite mettre en place un réseau. Rappelant que l’autonomisation des femmes n’est pas seulement de disposer d’un financement, Oumar Ndoye compte procéder dans un premier temps, à la formation de ces femmes afin qu’elles aient des métiers de base avant de les aider à avoir une autorisation par rapport à l’activité qu’elles font.



D’autant plus, dit-il, que la plupart des femmes font de la transformation mais leurs produits n’ont pas accès aux grandes surfaces. A travers donc cette plateforme, il s’engage à les accompagner pour écouler leurs produits dans le marché.

L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos