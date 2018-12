Installation du nouveau Cng: Tyson et Yekini étaient présents

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018

L’installation du nouveau Cng a eu lieu hier mardi 04 décembre 2018 sous la présidence du ministre des Sports, Matar Bâ. Alioune Sarr a été reconduit avec du nouveau dans son effectif notamment avec l’arrivée des champions Tyson et Yekini.



C’est maintenant officiel, le nouveau CNG est mis en place hier par le ministre des Sports, Matar Bâ. On note la présence de Tyson et Yekini. Ces deux légendes de la lutte sénégalaise vont apporter leur savoir-faire au nouveau CNG mis en place.



Le ministre des Sports a prolongé le mandat de Alioune Sarr et ses membres pour une durée de deux ans.









Wiwsport

Cliquez-ici pour regarder plus de videos