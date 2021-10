Institutions de microfinance : Le Conseil national du crédit note un rebond de l’activité à fin juin 2021

Ils se sont félicités du reflux des créances en souffrance, après leur forte progression en juin 2020 du fait des effets de la pandémie de Covid-19 sur la clientèle. Cette évolution est induite principalement par le repli sensible des encours de crédits ayant bénéficié de reports d’échéance de paiement. Le Conseil dit avoir pris note des points de vigilance sur la situation du secteur, notamment le respect des règles prudentielles et un appui renforcé en matière de mobilisation de ressources dans le contexte de la relance des activités des secteurs et ménages impactés par la pandémie.



Le Conseil a pris acte du bilan d’étape de la Stratégie régionale d’inclusion financière (Srif) marqué par une forte implication des parties prenantes, sous l’impulsion du Comité national de suivi de la mise en œuvre de cette stratégie. Il s’est félicité du taux d’utilisation des services financiers établi à 79,86% en 2020, assurant au Sénégal l’atteinte de la cible minimale fixée à 75% pour l’année 2021. Les membres du Conseil ont noté les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des différentes actions, articulées autour des cinq axes de la stratégie, à savoir la réglementation, l’assainissement et le renforcement du secteur de la microfinance, l’innovation financière, l’éducation financière ainsi que les politiques publiques favorables à l’inclusion financière.



Les membres du Conseil ont été informés de la signature de l’accord-cadre relatif à la gestion de la garantie pour l’accès au logement dans le cadre du “Programme 100.000 logements”, intervenue le 4 octobre 2021 entre l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (Apbefs), le Fonds de l’habitat social (Fhs) et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip).



Le Conseil a également pris note de la situation des bilans et des comptes de résultats des établissements de crédit du Sénégal au titre de l’exercice 2020, marquée par une bonne résilience du système bancaire dans le contexte de la pandémie de COVID-19 grâce aux mesures prises par l’Etat et la Bceao.



Comparativement à l’année 2019, le total de bilan des établissements de crédit a progressé de 823 milliards FCFA (+10,7%) pour s’établir à 8.605 milliards FCFA. Le résultat net bénéficiaire est ressorti à 61,2 milliards FCFA.



Enfin, le Conseil a été informé de la décision prise par le Comité de politique monétaire de la Bceao, lors de sa réunion trimestrielle tenue le 8 septembre 2021, de maintenir inchangés le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appels d'offres d'injection de liquidité à 2,00% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,00%, niveaux en vigueur depuis le 24 juin 2020. Le coefficient de réserves obligatoires applicable aux banques de l'Union demeure inchangé à 3,0%.

