Insultes contre le fondateur d’une des plus grandes confréries du Sénégal: le guide religieux Samba Touré « envoyé » en correctionnel par le parquet

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2019 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

Le quotidien Libération révèle que le parquet a demandé le renvoi en correctionnelle du guide religieux et chef de la communauté religieuse « khadara xaley Cheikh » pour injures publiques envers un groupe de personnes appartenant à une religion déterminée, dans le but d’exciter la haine entre citoyens et habitants.



Il a été attrait également pour injures par le biais d’un système informatique envers une personne, en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la religion.



Samba Touré, qui est au cœur d’un enregistrement qui dépasse l’entendement, risque gros.















Libération



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos