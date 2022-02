Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Insultes en privé, accolades en public avec Ahmeth Aidara : Lat Diop refuse d'être un hypocrite ... Allah n'aime pas les traîtres et Lat Diop non plus Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 13:45 | | 0 commentaire(s)| Les militants d’Ameth Aidara nouveau maire de Guédiawaye et ceux de Lat Diop se sont donnés en spectacle à l’occasion du match Guédiawaye Footbal Club et Mbour Petite Côte. Les affrontements font suite au refus du Dg de la Lonase de prendre la main d’Ameth Aidara qui voulait le saluer. Aussitôt, les militants des deux camps ont commencé à échanger des insanités et, à s’affronter sur les tribunes du Stade. Mais, Lat Diop reste ferme dans son refus de céder au chantage d’Ameth Aidara.

Les rivalités politiques peuvent tendre vers de l’animosité. Certains leaders, animés d’une mauvaise volonté jouent sur la conscience des citoyens. C’est un jeu subtile mais, dangereux. Au lieu de faciliter des retrouvailles, ce jeu moribond rend difficile la cohabitation entre politiques.



Ameth Aidara, le nouveau maire de Guédiawaye qui n’oubliera pas de sitôt l’humiliation et la honte subies ce week-end, lors du match Guédiawaye Footbal Club et Mbour Petite Côte ne dira pas le contraire. Jouant à vouloir narguer un adversaire, il a récolté un rejet catégorique. Le DG de la Lonase a tout bonnement, refusé sa main tendue. Histoire de lui remettre à sa place de « gueulard ».



Ainsi, les partisans de Lat Diop, constatant le refus de leur leader, regrettent le manque de sincérité d’Ameth Aidara qui ne cesse de jeter l’opprobre sur le DG de Lonase. Alors que ces deux hommes, n’étaient que de simples adversaires pour les élections locales de janvier 2023. D’après eux, le nouveau maire de Guédiawaye est une grande gueule qui passe le plus de son temps à insulter en privé Lat Diop. Alors, il veut publiquement montrer un autre visage. Et, Lat Diop ne mange pas dans un même plat avec un hypocrite, véritable maître-chanteur.



Le DG de la Lonase, très respectueux et responsable, disent-ils, refusant de se montrer hypocrite, a décidé d’ignorer un bavard prolixe qui aboie et gère des détails de moindre taille.













