Intégration du parrainage dans le Code électoral: l’opposition annonce une importante déclaration

Les députés sont convoqués en séance plénière aujourd’hui à 10h pour examiner le projet de loi portant révision du Code électoral. Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye va défendre ce texte et entend intégrer le système du parrainage citoyen acté par la révision constitutionnelle du 19 avril 2018.



Après avoir reçu la commission ad hoc sur les modalités d’application du système du parrainage, le chef de l’Etat a saisi l’Assemblée nationale l’Assemblée en urgence pour la modification du Code électoral. Au regard de la majorité mécanique de Benno, la loi va passer comme lettre à la poste. L’opposition ne va pas restée muette. Le Front National de Résistance qui réunit une dizaine de partis et organisations de la société civile les plus représentatives, annonce au même moment, une conférence de presse. "Une importante déclaration sera livrée", annoncent les organisateurs.













Leral.net