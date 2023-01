Interdiction d’importer des pneus d’occasion : Plus de 1000 emplois menaces dans le secteur Après la tenue d’un point de presse dans chacune des régions du pays, les professionnels de pneus ont organisé une rencontre collective avec la presse ce samedi 14 janvier 2023 à Dakar pour dénoncer l’interdiction d’importer des pneus d’occasion et l’attitude de diabolisation de leur secteur où plus de 1000 emplois sont menacés. Ainsi, ils invitent l’Etat à revoir sa décision

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2023 à 09:24

Les professionnels de pneus des quatorze régions du Sénégal avec à leur tête Khadim Diagne, se sont donnés rendez-vous à Thiaroye, région de Dakar à travers une forte mobilisation pour fustiger la mesure les concernant. Laquelle mesure consiste à interdire l’importation des pneus d’occasion prise lors du conseil interministériel tenu ce mardi 10 janvier 2023 suite à l’accident de Sikilo dans le département de Kaffrine qui a occasionné plus de quarante morts et une centaine de blessés.



En effet, ces derniers ont fait savoir qu’ils ne sont ni de près ou de loin impliqués dans cet accident mortel car 95% des voitures consommées au Sénégal sont montées des pneus venant de la France dont ils utilisent ainsi que leur famille.



Mieux, ils disent à l’Etat d’arrêter la diabolisation de leur secteur d’activité car ils ne sont en aucun cas impliqués dans la tragédie de Sikilo. Par ailleurs plus de 1000 plus emplois sont menacés dans le secteur de vente de pneus si l’on en croit Cheickh Malick Diop président des commerçants de pneus de Kaolack qui a pris part à ce point de presse. Il ajoute que d’autres plans d’actions vont suivre afin de défendre leur secteur.



Cependant les pneus sont catégorisés en deux saisons, certains sont favorables à la chaleur, d’autres au froid selon M. Diop qui estime que les anciennes marques de pneus telles que Michelin, Continentale, etc… sont presque disparues dans le marché mondial et remplacées par les marques chinoises.

Le Grand Panel



